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Сборная России совершила камбэк с 0:2 и обыграла Узбекистан

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Сборная России совершила камбэк с 0:2 и обыграла Узбекистан Валерий Карпин. Фото: РФС©

Сборная России по футболу одержала волевую победу над Узбекистаном в товарищеском матче, прошедшем в Ташкенте, передают Vesti.kz.

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Сборная России по футболу одержала волевую победу над Узбекистаном в товарищеском матче, прошедшем в Ташкенте, передают Vesti.kz.

Гости победили со счётом 3:2. При этом по ходу встречи они уступали 0:2, но сумели забить три мяча и совершить камбэк.

Хозяева вышли вперёд на 5-й минуте после автогола Виктора Мелёхина. На 46-й минуте Бехруз Каримов удвоил преимущество узбекистанской команды. После этого подопечные Валерия Карпина перехватили инициативу и забили три мяча благодаря дублю Николая Комличенко (70-я и 75-я минуты) и точному удару Алексея Миранчука (79-я).

В рейтинге ФИФА сборная России занимает 35-е место, а Узбекистан - 59-е.

17 ноября Россия проведёт контрольную игру на своём поле с Венесуэлой, а Узбекистан в этот день сыграет на выезде с Саудовской Аравией.

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