Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Сборные
Сегодня 09:27
 

Харри Кейн превзошёл легенду и установил новый рекорд сборной Англии

  Комментарии

Поделиться
Харри Кейн превзошёл легенду и установил новый рекорд сборной Англии Харри Кейн в сборной Англии. Фото: ©depositphotos.com/[email protected]

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн отметился историческим достижением в игре за сборную Англии по футболу. передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн отметился историческим достижением в игре за сборную Англии по футболу. передают Vesti.kz.

Это произошло в матче 5-го тура группового этапа Лиги наций УЕФА (Лига A) с Хорватией. В той игре Кейн забил гол с пенальти и принёс победу англичанам (2:1).

Новый рекордсмен сборной Англии

Этот матч стал 126-м для Кейна в составе сборной Англии. Тем самым он побил рекорд вратаря Питера Шилтона (125), игравшего за сборную с 1970 по 1990 год.

В пятёрку рекордсменов по матчам за сборную Англии также входят Уэйн Руни (120 матчей), Дэвид Бекхэм (115) и Стивен Джеррард (114).

Какие ещё рекорды побил Кейн

На данный момент Кейну принадлежат рекорды в сборной Англии:

  • по количеству матчей,
  • голов,
  • забитых пенальти,
  • голов за один год,
  • голов в качестве капитана,
  • голов на "Уэмбли",
  • голов на крупных турнирах в сумме и по отдельности на ЧМ и Евро.

После четырёх туров группового этапа Лиги наций сборная Англии набрала девять очков и занимает второе место в турнирной таблице группы 3. Хорватия (3) располагается на третьей строчке.


Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Лига наций 2026/27   •   Норвегия   •   Групповой этап, мужчины
14 ноября 22:00   •   не начат
Норвегия
Норвегия
- : -
Уэльс
Уэльс
Кто победит в основное время?
Норвегия
Ничья
Уэльс
Проголосовало 169 человек

Реклама

Живи спортом!