Агент каталонского тренера Хосепа Гвардиолы Хосеп Мария Оробитг рассказал о предложениях, поступивших именитому тренеру из Саудовской Аравии, и сообщил о его планах на ближайшее будущее, передают Vesti.kz.

Гвардиола отказался от предложений из Саудовской Аравии

По словам представителя специалиста, за последние несколько дней с ним связывались через посредников и предлагали варианты продолжения карьеры в Саудовской Аравии. Однако Гвардиола не намерен их рассматривать.

"За последние несколько дней мы получили предложения из Саудовской Аравии через посредников, однако Гвардиола категорически отказывается рассматривать любые из этих вариантов. Пеп начнёт официально обсуждать своё будущее ближе к началу следующего сезона – на текущий момент это окончательное решение", — цитирует слова Оробитга Al Riyadiyah.

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В 2016–2026 годах Гвардиола возглавлял "Манчестер Сити" и за это время привёл команду к множеству трофеев, включая шесть титулов чемпиона Англии и кубок Лиги чемпионов.

После завершения работы в английском клубе испанский специалист взял паузу и сейчас наслаждается отдыхом.

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