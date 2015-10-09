Хосеп Гвардиола принял решение по работе в сборной из топ-20 ФИФА

Бывший главный тренер английского "Манчестер Сити" каталонский специалист Хосеп Гвардиола не планирует возглавлять сборную США после ухода аргентинца Маурисио Почеттино, передают Vesti.kz.

Гвардиола не хочет вести переговоры с американской федерацией

Как сообщалось ранее, Федерация футбола США намерена предложить 55-летнему испанскому специалисту работу с национальной командой. Однако, по данным The Telegraph, сам Гвардиола не заинтересован в переговорах и пока не рассматривает возможность возвращения к тренерской деятельности.

Испанец, покинувший "Манчестер Сити" летом 2026 года, планирует взять годичную паузу. При этом ранее Гвардиола неоднократно говорил о желании однажды поработать со сборной.

Почеттино возглавил "Манчестер Юнайтед"

Напомним, Маурисио Почеттино покинул сборную США и стал главным тренером "Манчестер Юнайтед", сменив на этом посту Майкла Каррика.

Отметим, что согласно рейтингу ФИФА, сборная США занимает 16-е место в мире.

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