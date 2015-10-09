"Манчестер Юнайтед" объявил имя нового главного тренера

"Манчестер Юнайтед" объявил о назначении Маурисио Почеттино на пост главного тренера, передают Vesti.kz.

Аргентинский специалист возглавит английскую команду с 18 ноября. МЮ достиг соглашения с Федерацией футбола США о том, что Почеттино и его тренерский штаб будут освобождены от своих обязанностей в сборной США.

Маурисио Почеттино. Фото: Depositphotos/[email protected]©

Почеттино начал тренерскую карьеру в 2009 году в "Эспаньоле", затем работал в "Саутгемптоне" и на протяжении пяти сезонов возглавлял "Тоттенхэм", с которым четырежды выходил в Лигу чемпионов и дошёл до финала турнира в 2019 году.

В 2021 году он принял "Пари Сен-Жермен", выиграв чемпионат, Кубок и Суперкубок Франции, а в 2023 году стал тренером "Челси". Впоследствии Почеттино вывел сборную США в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

Отметим, что до назначения Почеттино МЮ возглавлял англичанин Майкл Кэррик.

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