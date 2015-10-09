Хосеп Гвардиола может стать главным тренером сборной США, если нынешний наставник американцев Маурисио Почеттино получит предложение возглавить "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Athletic.

По информации источника, кандидатура испанского специалиста уже активно обсуждается в Федерации футбола США. Ранее Гвардиола отказался от возможности возглавить сборную Италии, поскольку хотел взять паузу в тренерской карьере.

U.S. Soccer is expected to make Pep Guardiola a top target to replace Mauricio Pochettino if the USMNT coach leaves for Manchester United, sources briefed on the situation tell The Athletic. Full story from @PaulTenorio, @henrybushnell and @tombogert: https://t.co/FBC9YtMW7Y https://t.co/KRroXMyXYn — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) November 11, 2026

За время работы в "Манчестер Сити" испанец собрал внушительную коллекцию трофеев. Под его руководством команда шесть раз становилась чемпионом Англии, трижды выигрывала Кубок Англии, пять раз завоёвывала Кубок английской лиги и трижды - Суперкубок страны. Кроме того, "горожане" впервые в своей истории выиграли Лигу чемпионов, а также стали обладателями Суперкубка УЕФА и клубного чемпионата мира.

Ранее Гвардиола добивался больших успехов и с другими европейскими грандами - "Барселоной" и "Баварией".

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