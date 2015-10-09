Звёздный игрок за 86 миллионов вернулся в "Барселону"

Полузащитник "Барселоны" и сборной Нидерландов Френки де Йонг досрочно покинул расположение национальной команды из-за физического дискомфорта и вернулся в каталонский клуб, передают Vesti.kz.

Де Йонг испытывает проблемы со здоровьем

В матче пятого тура Лиги наций против Греции, завершившемся разгромной победой Нидерландов со счётом 7:0, 28-летний полузащитник был заменён в перерыве. По информации Mundo Deportivo, футболист испытывает дискомфорт в области лобка.

Ранее пресс-служба нидерландской сборной подтвердила досрочное возвращение игрока в клуб. Главный тренер национальной команды Хави Эрнандес также рассказал, что перед встречей с Грецией де Йонг жаловался на боль в спине.

Когда полузащитник вернётся на поле?

По данным источника, восстановление футболиста проходит без серьёзных осложнений. В "Барселоне" рассчитывают, что он сможет принять участие в матче 13-го тура Ла Лиги против "Вильярреала", который запланирован на воскресенье, 22 ноября. Окончательное решение о готовности полузащитника будет принято после оценки его состояния в ближайшие дни.

Де Йонг выступает за каталонский клуб с 2019 года, когда перешёл из амстердамского "Аякса" за 86 миллионов евро.

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