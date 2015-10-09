Сборная Словакии исключила семь игроков перед матчем с Казахстаном в Лиге наций

Сборная Словакии отправится в Астану на заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА без семи футболистов, передают Vesti.kz.

Шкриньяр и ещё шесть игроков не сыграют с Казахстаном

После ничьей с Фарерскими островами (2:2) словацкая команда досрочно обеспечила себе выход в дивизион B. В связи с этим, как сообщает пресс-служба Словацкого футбольного союза, главный тренер Владимир Вайсс решил предоставить отдых нескольким игрокам, которые получили значительную нагрузку в предыдущих матчах.

Таким образом, в Астану не отправятся капитан Милан Шкриньяр, Давид Ганцко, Ондрей Дуда, Матуш Беро, Доминик Грейф и Альберт Руснак. Также встречу пропустит Мартин Валент, который не сможет сыграть из-за перебора жёлтых карточек.

Кроме того, расположение сборной покинул травмированный Томаш Суслов. Ранее он оставался с командой, чтобы поддержать партнёров в матче против Фарерских островов.

Когда сыграют Казахстан и Словакия

Матч заключительного тура группового этапа Лиги наций между сборными Казахстана и Словакии состоится 16 ноября на стадионе "Астана Арена". Начало встречи — в 20:00 по казахстанскому времени.

Ранее тренер Словакии тепло отозвался о Казахстане и сравнил Дастана Сатпаева с Хвичей Кварацхелией.

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