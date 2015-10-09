Как "Реал"? Тренер Словакии тепло отозвался о Казахстане и сравнил Сатпаева с Кварацхелией

Главный тренер сборной Словакии Владимир Вайсс сделал заявление о выездном матче с национальной командой Казахстана. Встреча пройдёт в рамках заключительного тура группового этапа Лиги наций, сообщают Vesti.kz.

Встреча между сборными Казахстана и Словакии пройдёт в понедельник, 16 ноября, в 20:00 на "Астана Арене".

- Как оцените сборную Казахстана сейчас?

- Вы знаете, что я здесь проработал три года, поэтому хорошо знаю почти половину казахской команды, много ребят, которые играли у меня в "Кайрате". Поэтому знаю их качества - Куат, Исламхан, Малый. С другой стороны много талантливых футболистов, хорошее поколение у казахского футбола выросло, за последние десять лет футбол в Казахстане поднялся, это видно, да? Это уровень прежде всего "Кайрата", который воспитал в академии много футболистов - и для других клубов, и для "Астаны", и, прежде всего, для сборной сборной Казахстана. Я рад вернуться в вашу страну, потому что те три года в "Кайрате" дали мне очень много. Я вернулся на уровне сюда уже второй раз, потому что уже был здесь со сборной Грузии. А второй раз было сожалением для меня в матче против "Кайрата" за "Слован", в котором мы уступили. Но это же футбол, я рад вернуться. Завтра ожидаем для нас сложную игру - Казахстан будет хотеть добиться успеха, потому что они ещё не выигрывали в группе. Так что мы не приехали сюда как на товарищеский матч.

- Мы знаем, и вы уже сами сказали, что казахстанский футбол он для вас не чужой, вы его хорошо знаете. И когда наши сборные попали в одну группу, наверняка у вас были какие-то ожидания, в том числе от Казахстана. Сейчас в нашей стране большая критика по отношению к сборной, с учетом того, какие результаты у нашей команды - всего два очка после пяти туров. Как тренер соперника, можете ли вы сказать: ожидали ли вы от Казахстана большей конкуренции в этих матчах?

- У Казахстана были игры, в которых счёт был не по игре. Также порой не хватало ведущих игроков, которые травмированы, и на самом деле играли не так плохо, как показывают результаты. Поэтому я ожидаю завтра тяжёлую, сложную полную эмоций игру. Я знаю, что можно ожидать от завтрашней игры. Нельзя сказать, что мы приехали вторым составом, но приехало много молодых футболистов, а ведущие игроки остались дома, потому что я им обещал дать отдохнуть. Это ведущие игроки из "Фенербахче", "Атлетико".

- Вы видели праймового Исламхана. Сейчас у Казахстана новый талант - Дастан Сатпаев, который сейчас в английском "Бёрнли". Можете ли вы сравнить, кто был круче: праймовый Исламхан или праймовый Сатпаев?

- Сатпаев — один из самых больших талантов. Можно сравнить его с Исламханом, когда тому было 18 лет. Сатпаев показал себя ещё год назад, когда мы встречались в противостоянии "Слован" - "Кайрат". Он очень талантливый футболист, которому я желаю много успеха в Англии. Поэтому сожалею, что он был травмирован и не играл за сборную в последних матчах. Возможно, что такой игрок появляется раз в 10-15 лет, чтобы была и скорость, и игра обеими ногами, чтобы и поле видел, и удар хороший имел. У него есть все данные для большой карьеры.

- С какими чувствами вы возвращаетесь в Казахстан? Для вас это по-прежнему что-то особенное, учитывая, что вы работали здесь три года?

- Ну, конечно. У меня здесь много друзей, я прожил здесь три года. Сначала, когда мы начинали с "Кайратом", было трудно. Потом была построена академия "Кайрата" - сильная инфраструктура. Если посмотреть на базу "Кайрата", то это как "Реал Мадрид".

- Что является самым характерным для казахов? Что, возможно, отличает их от других футбольных народов?

- Любовь к национальной команде. Гордость за Казахстан. Они гордый народ.

- Тренера сборной Казахстана серьёзно критиковали на пресс-конференции. Он говорил, что команда проходит через какую-то смену поколений. Чувствуется ли это у команды Казахстана?

- Конечно, я слежу и знаю их. Они дают шанс и молодым футболистам, здесь есть и опытные игроки, такие как Малый, Исламхан, Куат. Я думаю, что завтра будут играть опытные. Сатпаев? Он действительно игрок, который делает разницу, это звезда, это как Кварацхелия для Грузии.

Напомним, что ранее о предстоящей встрече высказался и главный тренер хозяев Джон ван'т Схип:

"Были хорошие результаты с другими командами" - ван'т Схип ответил на критику у руля Казахстана

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