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Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией

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Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией Фото: ©Маржан Куандыкова, Vesti.kz

Юношеская сборная Казахстана (U-18) обыграла сверстников из Грузии со счётом 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в Тбилиси (Грузия), сообщают Vesti.kz.

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Юношеская сборная Казахстана (U-18) обыграла сверстников из Грузии со счётом 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в Тбилиси (Грузия), сообщают Vesti.kz.

Казахстанцы обыграли Грузию на выезде

Встреча завершилась победой казахстанской команды с разницей в один мяч. В составе сборной Казахстана отличились Расул Досан и Даулет Орынбасар, каждый из которых забил по одному голу.

Таким образом, подопечные казахстанского тренерского штаба добились победы в гостевом товарищеском матче против сверстников из Грузии.

Ранее гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана против Беларуси.

Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027

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Товарищеские матчи 2026   •   Грузия, Тбилиси   •   Товарищеский матч, мужчины
17 ноября 18:00   •   не начат
Грузия (U-18)
Грузия (U-18)
- : -
Казахстан (U-18)
Казахстан (U-18)
Кто победит в основное время?
Грузия (U-18)
Ничья
Казахстан (U-18)
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