Сборная Казахстана вырвала победу в матче с Грузией

Юношеская сборная Казахстана (U-18) обыграла сверстников из Грузии со счётом 2:1 в товарищеском матче, который состоялся в Тбилиси (Грузия), сообщают Vesti.kz.
Казахстанцы обыграли Грузию на выезде
Встреча завершилась победой казахстанской команды с разницей в один мяч. В составе сборной Казахстана отличились Расул Досан и Даулет Орынбасар, каждый из которых забил по одному голу.
Таким образом, подопечные казахстанского тренерского штаба добились победы в гостевом товарищеском матче против сверстников из Грузии.
Ранее гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана против Беларуси.
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