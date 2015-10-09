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Гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана

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Гол на 84-й минуте решил судьбу матча сборной Казахстана Арсен Ахметов. Фото: ©instagram.com/kff_team

Молодёжная сборная Казахстана (U-21) уступила команде Беларуси в товарищеском матче, который прошёл в Шымкенте и завершился со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.

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Молодёжная сборная Казахстана (U-21) уступила команде Беларуси в товарищеском матче, который прошёл в Шымкенте и завершился со счётом 1:2, сообщают Vesti.kz.

Два гола за 10 минут

Белорусские футболисты открыли счёт уже на восьмой минуте встречи. Однако хозяева поля ответили практически сразу: на 10-й минуте нападающий "Астаны" Арсен Ахметов восстановил равновесие.

После этого команды продолжили борьбу, но долгое время не могли изменить счёт на табло.

Беларусь вырвала победу в концовке

Развязка наступила на 84-й минуте, когда сборная Беларуси забила второй мяч и вновь вышла вперёд. Казахстанцы не успели отыграться до финального свистка и потерпели поражение со счётом 1:2.

Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027

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