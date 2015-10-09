Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027

Юношеская сборная Казахстана (U17) разгромно обыграла сверстников из Австрии в матче отбора на Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Встреча группы 14 первого отборочного раунда состоялась в Кутаиси (Грузия). Подопесные Русланжана Раимбакиева забили семь голов в ворота соперника.

Авторами голов стали: Роман Черноморец (19 и 63 минута), Ануар Толенды (21 и 24), Салим Хасанов (35), Ислам Рашидов (60) и Ибрагим Асан (78).

В следующем туре, который пройдёт 17 ноября казахстанцы сыграют со сверстниками из Грузии. Хозяева поля на старте разошлись ничьей с австрийцами - 0:0.

По итогам первого раунда 14 победителей групп и столько же сборных, занявших вторые места, продолжат борьбу во втором раунде в Лиге A. Остальные 26 национальных команд выступят в Лиге B.

Весной 2027 года во втором раунде определятся семь сборных, которые присоединятся к Латвии в финальной стадии чемпионата Европы. Кроме того, этот этап станет частью европейской квалификации на чемпионат мира-2027 среди юношей до 17 лет, который пройдет в Катаре.

Сборная Латвии также примет участие в отборочном турнире, несмотря на то что уже обеспечила себе место в финальной стадии ЕВРО на правах хозяйки соревнований.

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