Дублем во втором тайме обернулся матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027

Юношеская сборная Казахстана (U19) уступила сверстникам из Бельгии в матче второго тура отбора на Евро-2027, сообщают Vesti.kz.

Матч группы A2 второго раунда отбора состоялся в Шотландии на стадионе "Броудвуд" в городе Камбернолд и завершился со счётом 2:0 в пользу юных "Красных дьяволов".

Первый там оказался безголевым. Счёт был открыт на 58-й минуте, когда отличился вышедшей на замену Аугуст де Ваннемакер.

Второй гол он забил на 75-й минуте, переиграв с пенальти с пенальти Мадияра Толеубека.

Таким образом, сборная Казахстана проиграла второй матч в отборе. В первом подопечные Тимура Касымова уступили шотландцам - 0:2.

В третьем туре, который пройдёт 17 ноября казахстанцы сыграют против сверстников из Косова.

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