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От МЮ до "Актобе": в России раскрыли подробности работы с Нани

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От МЮ до "Актобе": в России раскрыли подробности работы с Нани ©instagram.com/fcaktobe_official

Главный тренер "Актобе" Игорь Черевченко в интервью "Чемпионату" рассказал о работе с Луишем Нани, который ранее защищал цвета казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz. За плечами португальского футболиста выступления за "Манчестер Юнайтед" и ряд других известных команд.

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Главный тренер "Актобе" Игорь Черевченко в интервью "Чемпионату" рассказал о работе с Луишем Нани, который ранее защищал цвета казахстанского клуба, сообщают Vesti.kz. За плечами португальского футболиста выступления за "Манчестер Юнайтед" и ряд других известных команд.

"Чемпионат Казахстана отличается от РПЛ менталитетом. Но я в клубе проработал всего три месяца, не знал чемпионата. Были свои очень большие сложности, не знал игроков и лигу. По ходу работы пришлось изучать. Но это интересная лига, приезжают хорошие игроки и звёзды футбола. У нас в "Актобе" играл Нани. Это очень сильный футболист во всех отношениях. Человек прошёл такую футбольную школу и жизнь, поиграл в таких клубах, как "Манчестер Юнайтед", в сборной Португалии.

Это уже о чём-то говорит. Первый раз мы с ним пересеклись, когда "Локомотив" играл с "Фенербахче" в Лиге Европы, он тогда играл против нас. Даже вспоминали эти игры с ним, когда работали вместе в "Актобе". У него был контракт на один год, он отыграл сезон. Насколько я слышал, он уже закончил футбольную карьеру после ухода из нашей команды. В последних матчах за "Актобе" было понятно, что он заканчивает", — сказал Черевченко.

Знаменитый футболист присоединился к "красно-белым" только в этом году. 39-летний португалец провёл 26 матчей во всех турнирах, забив три гола и сделав пять ассистов. В начале ноября "Актобе" сделал заявление о завершении португальцем карьеры.

"Актобе" под руководством Черевченко занял пятое место в таблице КПЛ-2026.

До прихода в казахстанский клуб российский специалист тренировал таджикский "Истиклол", а также российские клубы "Факел", "Химки", "Арсенал" (Тула), "Балтика" и "Локомотив" (Москва).

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