Сборная Португалии показала новую "семёрку" после ухода Криштиану Роналду

Сборная Португалии представила обновлённый дизайн седьмого номера после ухода Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz.

Национальная команда символично объявила о появлении новой "семёрки", подчеркнув, что наследие легендарного форварда останется частью её истории.

"Пришло время представить новую "семёрку". Ведь есть такая, что останется вечной", — говорится в публикации в соцсетях сборной Португалии.

Tempo de estrear um novo 7. Porque há um que será eterno ∞🐐 https://t.co/UCozRU3t89 — Portugal (@selecaoportugal) November 14, 2026

Обновлённый номер португальцы представили перед матчем пятого тура группового этапа Лиги наций сезона-2026/27 против Дании. Встреча в рамках Лиги A состоится на стадионе "Мунисипал-ди-Брага" в Браге.

41-летний Роналду дебютировал за национальную команду 20 августа 2003 года в товарищеском матче против сборной Казахстана (1:0). Тогда 18-летний нападающий появился на поле после перерыва.

За это время Криштиану провёл за Португалию 234 матча, забил 146 голов и отдал 45 результативных передач. Вместе с национальной командой он выиграл чемпионат Европы-2016 и дважды становился победителем Лиги наций — в сезонах 2018/2019 и 2024/2025.

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