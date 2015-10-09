Защитник "Астаны" и один из лидеров национальной сборной Казахстана Ян Вороговский договорился о продлении контракта со столичным клубом ещё на два года, передают Vesti.kz.

Вороговский останется в "Астане"

По информации AmanVIBE, 30-летний футболист достиг соглашения со столичным клубом о новом контракте. Прежнее соглашение защитника было рассчитано до конца 2026 года.

Вороговский выступает за "Астану" с июля 2023 года, когда перебрался в Казахстан из бельгийского "РВД Моленбек".

Статистика Вороговского в сезоне КПЛ-2026

В завершившемся сезоне казахстанской премьер-лиги (КПЛ-2026) защитник провёл все 30 матчей своей команды, забил два гола и отдал четыре результативные передачи.

По итогам чемпионата "Астана" набрала 54 очка и заняла третье место в турнирной таблице.

Со счётом 7:0 завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро-2027

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