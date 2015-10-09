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Разгромом обернулся матч "Зенита" Алипа против клуба Салаха

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Разгромом обернулся матч "Зенита" Алипа против клуба Салаха Фото: ©ФК "Зенит"

Санкт-петербургский "Зенит" уверенно обыграл турецкий "Трабзонспор" со счётом 3:0 в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

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Санкт-петербургский "Зенит" уверенно обыграл турецкий "Трабзонспор" со счётом 3:0 в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

"Зенит" забил три безответных мяча

Счёт в матче был открыт уже на 13-й минуте: отличился игрок петербургской команды Фелипе Аугусто. После перерыва преимущество "Зенита" увеличилось благодаря автоголу Гюрена Ахмета Чемиля, который на 59-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Окончательный результат встречи на 75-й минуте установил Александр Соболев, доведя счёт до 3:0.

Алип и Салах пропустили встречу

Отметим, что в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Однако в этой встрече он не принял участия, поскольку был вызван в национальную команду на матчи Лиги наций.

Также за "Трабзонспор" с нынешнего сезона выступает бывшая звезда английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, который тоже пропустил товарищеский матч.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 14 10 1 3 32-15 31
2 Динамо М 14 10 1 3 23-13 31
3 Спартак М 14 9 2 3 27-11 29
4 Краснодар 14 7 5 2 25-18 26
5 ЦСКА М 14 7 5 2 23-16 26
6 Ростов 14 5 4 5 18-19 19
7 Крылья Советов 14 4 6 4 19-20 18
8 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
9 Балтика 14 4 5 5 17-15 17
10 Оренбург 14 3 8 3 14-14 17
11 Динамо Мх 14 5 1 8 17-26 16
12 Ахмат 14 3 5 6 16-19 14
13 Акрон Тл 14 2 6 6 17-25 12
14 Родина Мс 14 3 3 8 15-29 12
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 14 1 3 10 9-23 6

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