Разгромом обернулся матч "Зенита" Алипа против клуба Салаха

Санкт-петербургский "Зенит" уверенно обыграл турецкий "Трабзонспор" со счётом 3:0 в товарищеском матче, сообщают Vesti.kz.

"Зенит" забил три безответных мяча

Счёт в матче был открыт уже на 13-й минуте: отличился игрок петербургской команды Фелипе Аугусто. После перерыва преимущество "Зенита" увеличилось благодаря автоголу Гюрена Ахмета Чемиля, который на 59-й минуте отправил мяч в собственные ворота.

Окончательный результат встречи на 75-й минуте установил Александр Соболев, доведя счёт до 3:0.

Алип и Салах пропустили встречу

Отметим, что в составе "Зенита" выступает защитник сборной Казахстана Нуралы Алип. Однако в этой встрече он не принял участия, поскольку был вызван в национальную команду на матчи Лиги наций.

Также за "Трабзонспор" с нынешнего сезона выступает бывшая звезда английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, который тоже пропустил товарищеский матч.

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