Защитник сборной Казахстана Еркин Тапалов высказался о заключительном матче в Лиге наций. На своём поле команда сыграет против Словакии, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча против лидера группы С3 состоится в понедельник, 16 ноября, в Астане. Начало - в 20:00 по местному времени.

- Всех приветствую! К сожалению, нам стыдно за прошлые результаты, мы не играли в свой футбол. В этом годух хороших результатов у нас не было, у нас была перестройка команды, пришли молодые игроки. Думаю, это даст результат в будущем. Мы готовы к завтрашней игре, выйдут на поле те, кто готов на 100 процентов. Ради нашего народа будем играть только на победу.

- Какой футбол вам пытается привить тренер Джон ван'т Схип. Он не ответил на этот вопрос сам, но мы видим, что игра у нашей команды плохая в каждом матче.

- Спасибо за вопрос, но я не смогу ответить на него. На каждую игру у нас была разная тактика. Мы смотрим на соперника при выборе тактики - иногда играем в обороне, иногда акцент на прессинг. Не скажу, что у нас была одна философия.

- Три года назад мы были в шаге от попадания

- Да, были и хорошие моменты, бывают, к сожалению, и такие. У нас появляются молодые игроки, идёт перестройка, а три года назад в составе было много опытных игроков.

- Вчера мы увидели уровень молдавского футбола: они на 158-м месте, мы - на 118-м, сейчас наш уровень упал и в рейтинге. Насколько правильно считать, что поражение от такой команды - из-за "молодых игроков"?

- Вы меня неправильно поняли. Результаты не из-за молодых игроков, а из-за перестройки, для которой нужно время. Те, кто давал нам результат раньше - они играют хорошо, Сатпаев, Самородов, Чесноков. Но наш чемпионат ниже уровнем. Если больше наших игроков будут играть в Европе, то, конечно, мы будем играть лучше и добьёмся более хороших результатов.

Отметим, что в рамках текущей Лиги наций 33-летний Тапалов провёл только один матч.

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