Главный тренер сборной Казахстана Джон ван’т Схип поделился ожиданиями от матча заключительного шестого тура Лиги наций против Словакии. Его команда уже лишилась шансов на плей-офф, а соперники его себе гарантировали, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч Казахстан - Словакия пройдёт в понедельник, 16 ноября, на "Астана Арене". Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по местному времени.

- Да, последний матч в группе Лиги наций - против Словакии, которая стала победителем нашей группы. Конечно, если оглянуться назад на пять сыгранных матчей, результаты оказались не такими, какими мы их ожидали. Это разочарование для тренерского штаба, для меня лично.

Разочарование, разумеется, и для игроков. Мы всегда хотим добиваться максимально возможных результатов. Мы понимаем, что, возможно, мы не были фаворитами в группе, но у нас были более высокие цели, которых мы хотели достичь. И завтра наша последняя игра. В этом матче мы, конечно, хотим показать свои качества, побороться за хороший результат, потому что я считаю, что важно завершить турнир достойно - для нас самих, но особенно для болельщиков в Казахстане.

И мы сделаем всё возможное, чтобы этого добиться.

- Словакия приезжает без многих опытных игроков. Планируете ли вы выставить максимально сильный состав, чтобы одержать первую победу, или, может быть, справедливо также дать игровое время более молодым игрокам или тем, кто получал меньше игрового времени до этого?

- Мы выпустим на поле ту команду, которую считаем сильнейшей. Конечно, у нас будут некоторые изменения, потому что у нас уже есть два травмированных игрока, а один игрок получил красную карточку. Так что, наверняка, три позиции уже будут другими. И также нам нужно будет посмотреть по последней тренировке, как себя чувствуют некоторые игроки, у которых были небольшие проблемы. Но мы выпустим на поле максимально сильный состав, хотя на нескольких позициях будут изменения.

- Сейчас много критики по отношению к сборной Казахстана. Она по делу?

- Конечно, это обоснованно. У каждого могут быть критики, у каждого есть своё мнение о футболе. Но я думаю, что также важно иногда смотреть на некоторые ситуации: на игроков, которые доступны или недоступны. В конце концов, результаты разочаровывают. И именно это, конечно, влияет на то, как люди смотрят на команду или на тренера.

- С вашим приходом сборная Казахстана сделала большой шаг назад. В пяти матчах мы не одержали ни одной победы, последнее место в группе. Вам не кажется, что дело именно в вас, учитывая, какие у вас были результаты в прошлом году у руля сборной Армении? С двумя сборными вы не одержали ни одной победы.

- Конечно, как тренер я беру на себя ответственность. И также я знаю, что с командой приходится проходить через разные этапы. С "Аяксом" у меня были хорошие результаты: с последнего места в лиге мы поднялись и финишировали пятыми. У меня были хорошие результаты с другими командами - в Австралии и в Нидерландах с "Зволле". У меня были хорошие отзывы в Греции. И это всегда баланс между поколениями, которые сменяют друг друга, и, возможно, коротким временем на то, чтобы внедрить тот стиль игры, в который ты хочешь играть. Но прежде всего я несу ответственность за результаты, я отвечаю за тактику. Путь был непростым. Единственное, что я могу сказать, - это то, что ребята делают всё возможное, чтобы добиваться результатов на поле, а мы как тренерский штаб делаем всё, чтобы поддерживать их и стараться выжать максимум из имеющейся группы игроков.

- Кто из вратарей сыграет завтра?

- Я пока не могу ответить на этот вопрос, посмотрим завтра.

- Вы включили в расширенный список Артёма Литоша, но при оглашении итоговой заявки сделали выбор в пользу Айбара Жаксылыкова. Почему вы не взяли Литоша, ведь он весь сезон результативно отыграл и стал лучшим бомбардиром первой лиги?

- Я не смог включить его в состав, потому что он был дисквалифицирован (после красной карточки в матче за молодёжную сборную - Прим. ред). Так что это причина, по которой мы не смогли его выбрать.

Отметим, что после пяти сыгранных матчей в активе сборной Казахстана всего два набранных балла и последнее место в квартете С3. А Словакия возглавляет группу с 11 очками в зачёте.

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