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Со счётом 7:4 завершился матч "Барселона" - "Аякс"

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Со счётом 7:4 завершился матч "Барселона" - "Аякс" "Барселона" - "Аякс". Иллюстрация: ©Данные ИИ

Легенды "Барселоны" обыграли ветеранов "Аякса" со счётом 7:4 в товарищеском матче, посвящённом памяти Йохана Кройфа. Встреча состоялась 15 ноября на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

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Легенды "Барселоны" обыграли ветеранов "Аякса" со счётом 7:4 в товарищеском матче, посвящённом памяти Йохана Кройфа. Встреча состоялась 15 ноября на "Йохан Кройф Арене" в Амстердаме (Нидерланды), сообщают Vesti.kz.

Легенды двух клубов почтили память Кройфа

Матч объединил бывших футболистов, оставивших заметный след в истории обоих клубов. В составе "Аякса" на поле вышли Рафаэль ван дер Варт, Уэсли Снейдер, Эдвин ван дер Сар, Клас-Ян Хунтелаар, Яри Литманен и Патрик Клюйверт.

За каталонскую команду сыграли Хавьер Савиола, Эрик Абидаль, Рууд Хесп и Людовик Жюли. Примечательно, что Литманен и Клюйверт в разные годы также защищали цвета "Барселоны".

Савиола и Хунтелаар оформили дубли

Самыми результативными участниками встречи стали Хавьер Савиола и Клас-Ян Хунтелаар, которые забили по два мяча. Всего зрители увидели 11 голов, а победа досталась легендам каталонского клуба — 7:4.

Йохан Кройф оставил значительный след в истории обеих команд как футболист и тренер. Проведённый матч стал посвящением его наследию и вкладу в развитие "Барселоны" и "Аякса".

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