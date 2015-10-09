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ПСЖ выбрал замену вратарю сборной России

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ПСЖ выбрал замену вратарю сборной России Матвей Сафонов в составе ПСЖ. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает голкипера дортмундской "Боруссии" и сборной Швейцарии Грегора Кобеля в качестве потенциального сменщика россиянина Матвея Сафонова, передают Vesti.kz.

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Французский "Пари Сен-Жермен" рассматривает голкипера дортмундской "Боруссии" и сборной Швейцарии Грегора Кобеля в качестве потенциального сменщика россиянина Матвея Сафонова, передают Vesti.kz.

ПСЖ следит за Кобелем

По информации Bild, парижский клуб неоднократно запрашивал сведения о планах 28-летнего вратаря. После ухода итальянца Джанлуиджи Доннаруммы в английский "Манчестер Сити" летом 2025 года основным голкипером французской команды стал Сафонов. Кобеля рассматривают как его возможного конкурента, который сможет заменять игрока сборной России.

При этом сама "Боруссия" намерена сохранить швейцарца. Руководство дортмундцев планирует в ближайшие недели начать переговоры с голкипером о продлении контракта, действующего до 2028 года.

Грегор Кобель в составе Грегор Кобель Фото: Depositphotos/mrogowski_photography

Ранее интерес к Кобелю проявлял "Ньюкасл Юнайтед". Прошлым летом английский клуб предлагал ему соглашение с зарплатой около 13 миллионов евро в год — на три миллиона больше его нынешнего оклада в "Боруссии". Однако вратарь отклонил предложение.

Статистика Кобеля в "Боруссии"

Швейцарец выступает за дортмундский клуб с 2021 года, когда перешёл из "Штутгарта" за 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Кобель провёл 15 матчей во всех турнирах, пять раз сохранил ворота в неприкосновенности и пропустил 16 голов. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость голкипера составляет 40 миллионов евро.

"Реал" и ПСЖ поборются за нового вратаря

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Турнирная таблица "Чемпионат Франции 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 ПСЖ 10 7 2 1 22-10 23
2 Лилль 10 6 3 1 14-7 21
3 Париж 10 6 2 2 17-10 20
4 Марсель Олимпик 10 6 0 4 22-14 18
5 Лион 10 5 2 3 15-9 17
6 Ницца Олимпик 10 5 2 3 15-12 17
7 Монако ФК 10 4 4 2 13-11 16
8 Ренн Стад 10 5 1 4 21-21 16
9 Брест 10 4 3 3 18-12 15
10 Лорьян 10 4 3 3 9-8 15
11 Ланс 10 4 1 5 17-15 13
12 Тулуза 10 3 4 3 15-14 13
13 Страсбур 10 3 1 6 18-22 10
14 Осер 10 3 1 6 13-24 10
15 Ле Ман 10 1 5 4 12-19 8
16 Анже 10 2 2 6 9-19 8
17 Труа 10 2 2 6 7-17 8
18 Гавр 10 0 2 8 9-22 2

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