Харри Кейн готов вернуться в АПЛ. Подробности

Нападающий мюнхенской "Баварии" Харри Кейн не исключает возвращения в английскую премьер-лигу (АПЛ) после завершения действующего контракта с немецким клубом, рассчитанного до 2029 года, передают Vesti.kz.

Кейн высказался о рекорде Ширера

Одной из возможных целей форварда может стать рекорд результативности чемпионата.

На счету 33-летнего англичанина 213 голов в АПЛ. По этому показателю он уступает только Алану Ширеру, который за карьеру забил 260 мячей. Таким образом, для обновления рекорда Кейну необходимо отличиться ещё 48 раз.

Сам футболист признался, что не исключает такой возможности, однако пока не считает погоню за достижением Ширера главной задачей.

"Я бы никогда не исключал возможности однажды побить рекорд результативности чемпионата Англии. Но сейчас это не является моей главной целью. Иногда нужно просто позволить событиям развиваться, верить в себя и продолжать усердно работать. Сейчас для меня это самое главное", — цитирует слова Кейна Sport Bild.

Кейн продлил контракт с "Баварией"

Напомним, Кейн недавно продлил соглашение с мюнхенцами до 2029 года. До перехода в Германию форвард на протяжении многих лет выступал за лондонский "Тоттенхэм", в составе которого и набрал большую часть своих голов в английском чемпионате.

В октябре Кейн также стал обладателем "Золотого мяча" — 2026.

Ранее Харри Кейн назвал следующего обладателя "Золотого мяча".

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