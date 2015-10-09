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Четырьмя голами завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро

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Четырьмя голами завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро Юношеская сборная Казахстана (u-19) по футболу. Фото: ©КФФ

Юношеская сборная Казахстана (U-19) потерпела поражение от сверстников из Шотландии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы, сообщают Vesti.kz.

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Юношеская сборная Казахстана (U-19) потерпела поражение от сверстников из Шотландии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы, сообщают Vesti.kz.

Шотландцы забили дважды за три минуты

Соперники открыли счёт незадолго до перерыва: на 45-й минуте шотландцы отправили мяч в ворота казахстанской команды. А сразу после возобновления игры, на 48-й минуте, увеличили своё преимущество.

На 67-й минуте полузащитник алматинского "Кайрата" Абылай Толеухан сократил отставание сборной Казахстана, вернув интригу в противостояние. Однако на 78-й минуте шотландцы забили ещё один мяч и установили окончательный счёт встречи.

Казахстан продолжит борьбу в квалификации

Следующий матч в рамках отборочного турнира юношеская сборная Казахстана проведёт 14 ноября на выезде против Бельгии. Затем, 17 ноября, казахстанцы сыграют дома со сверстниками из Косово.

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Турнирная таблица "Отборочный турнир чемпионата Европы по футболу 2024"

Группа H

Участник И В Н П М О
1 Дания 10 7 1 2 19-10 22
2 Словения 10 7 1 2 20-9 22
3 Казахстан 10 6 0 4 16-12 18
4 Финляндия 10 6 0 4 18-10 18
5 Северная Ирландия 10 3 0 7 9-13 9
6 Сан-Марино 10 0 0 10 3-31 0

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Отборочный турнир чемпионата Европы 2026/27. U-19   •   Шотландия, Эйрдри   •   Раунд 2, Лига А. Группа 2, мужчины
Сегодня 20:45   •   закончен
Казахстан (U-19)
Казахстан (U-19)
1:3
Шотландия (U-19)
Шотландия (U-19)
Кто победит в основное время?
Казахстан (U-19)

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