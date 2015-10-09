Четырьмя голами завершился матч сборной Казахстана в отборе на Евро

Юношеская сборная Казахстана (U-19) потерпела поражение от сверстников из Шотландии в матче квалификационного турнира чемпионата Европы, сообщают Vesti.kz.

Шотландцы забили дважды за три минуты

Соперники открыли счёт незадолго до перерыва: на 45-й минуте шотландцы отправили мяч в ворота казахстанской команды. А сразу после возобновления игры, на 48-й минуте, увеличили своё преимущество.

На 67-й минуте полузащитник алматинского "Кайрата" Абылай Толеухан сократил отставание сборной Казахстана, вернув интригу в противостояние. Однако на 78-й минуте шотландцы забили ещё один мяч и установили окончательный счёт встречи.

Казахстан продолжит борьбу в квалификации

Следующий матч в рамках отборочного турнира юношеская сборная Казахстана проведёт 14 ноября на выезде против Бельгии. Затем, 17 ноября, казахстанцы сыграют дома со сверстниками из Косово.

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