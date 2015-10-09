Лидер сборной Бельгии и полузащитник итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Эвертон" связался с Де Брёйне

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб рассматривает возможность расставания с высокооплачиваемым хавбеком уже в январе. По информации Calciomercato, представители ливерпульского "Эвертона" уже установили контакт с 35-летним футболистом.

Не исключено, что английский клуб попытается оформить переход бельгийца в зимнее трансферное окно — за полгода до окончания его действующего соглашения с "Наполи".

Статистика Де Брёйне в "Наполи" и "Манчестер Сити"

Де Брюйне присоединился к итальянской команде в 2025 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

До переезда в Италию бельгиец на протяжении десяти лет защищал цвета "Манчестер Сити" — с 2015 по 2025 год. За это время он сыграл 422 матча, забил 108 голов, отдал 177 результативных передач и завоевал 19 командных трофеев.

Де Брюйне стал одним из ключевых футболистов эпохи Хосепа Гвардиолы и вошёл в число наиболее ярких плеймейкеров в истории английского футбола.

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