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Легенда "Манчестер Сити" может вернуться в АПЛ

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Легенда "Манчестер Сити" может вернуться в АПЛ Кевин Де Брюйне в составе "Наполи". Фото: ©Depositphotos/[email protected]

Лидер сборной Бельгии и полузащитник итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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Лидер сборной Бельгии и полузащитник итальянского "Наполи" Кевин Де Брюйне может продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

"Эвертон" связался с Де Брёйне

Ранее сообщалось, что неаполитанский клуб рассматривает возможность расставания с высокооплачиваемым хавбеком уже в январе. По информации Calciomercato, представители ливерпульского "Эвертона" уже установили контакт с 35-летним футболистом.

Не исключено, что английский клуб попытается оформить переход бельгийца в зимнее трансферное окно — за полгода до окончания его действующего соглашения с "Наполи".

Статистика Де Брёйне в "Наполи" и "Манчестер Сити"

Де Брюйне присоединился к итальянской команде в 2025 году. В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей, забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

До переезда в Италию бельгиец на протяжении десяти лет защищал цвета "Манчестер Сити" — с 2015 по 2025 год. За это время он сыграл 422 матча, забил 108 голов, отдал 177 результативных передач и завоевал 19 командных трофеев.

Де Брюйне стал одним из ключевых футболистов эпохи Хосепа Гвардиолы и вошёл в число наиболее ярких плеймейкеров в истории английского футбола.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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