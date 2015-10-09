Сборная Португалии потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА, опубликованном после завершения очередного международного окна, несмотря на победу в своей группе Лиги наций, передают Vesti.kz.

Португалия опустилась на шестое место

В ноябрьских матчах Лиги наций португальцы потерпели крупное поражение от Дании со счётом 1:4, однако затем обыграли Уэльс — 3:2. Благодаря этому результату команда выиграла свою группу, набрав 15 очков.

В обновлённом рейтинге ФИФА Португалия опустилась с пятой на шестую строчку. При этом Марокко поднялось на две позиции и теперь занимает пятое место.

Топ-10 рейтинга ФИФА:

Испания — без изменений.

Аргентина — без изменений.

Франция — без изменений.

Англия — без изменений.

Марокко — +2.

Португалия — −1.

Бразилия — −1.

Бельгия — без изменений.

Нидерланды — без изменений.

Колумбия — +1.

Португалия впервые сыграла без Роналду

Ноябрьское международное окно стало для сборной Португалии первым без её многолетнего капитана Криштиану Роналду, пятикратного обладателя "Золотого мяча".

Напомним, нападающий саудовского "Аль-Насра" начинал нынешний розыгрыш Лиги наций в составе национальной команды. Однако в конце сентября после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем он досрочно покинул расположение сборной, а позднее объявил о завершении международной карьеры.

Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!