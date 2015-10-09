Сборная Португалии потеряла одну позицию в обновлённом рейтинге ФИФА, опубликованном после завершения очередного международного окна, несмотря на победу в своей группе Лиги наций, передают Vesti.kz.
Португалия опустилась на шестое место
В ноябрьских матчах Лиги наций португальцы потерпели крупное поражение от Дании со счётом 1:4, однако затем обыграли Уэльс — 3:2. Благодаря этому результату команда выиграла свою группу, набрав 15 очков.
В обновлённом рейтинге ФИФА Португалия опустилась с пятой на шестую строчку. При этом Марокко поднялось на две позиции и теперь занимает пятое место.
Топ-10 рейтинга ФИФА:
- Испания — без изменений.
- Аргентина — без изменений.
- Франция — без изменений.
- Англия — без изменений.
- Марокко — +2.
- Португалия — −1.
- Бразилия — −1.
- Бельгия — без изменений.
- Нидерланды — без изменений.
- Колумбия — +1.
Португалия впервые сыграла без Роналду
Ноябрьское международное окно стало для сборной Португалии первым без её многолетнего капитана Криштиану Роналду, пятикратного обладателя "Золотого мяча".
Напомним, нападающий саудовского "Аль-Насра" начинал нынешний розыгрыш Лиги наций в составе национальной команды. Однако в конце сентября после разногласий с главным тренером Жорже Жезушем он досрочно покинул расположение сборной, а позднее объявил о завершении международной карьеры.
Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры
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