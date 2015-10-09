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Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры

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Криштиану Роналду выбрал клуб для завершения карьеры Криштиану Роналду. Фото: ФК "Аль-Наср"©

Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду принял решение о своём будущем в саудовском "Аль-Насре", передают Vesti.kz.

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Пятикратный обладатель "Золотого мяча" португальский нападающий Криштиану Роналду принял решение о своём будущем в саудовском "Аль-Насре", передают Vesti.kz.

Роналду определился с клубом

Как информирует Al Nassr Zone со ссылкой на 365Scores Arabic, 41-летний форвард не намерен никуда переходить. Отмечается, что Роналду хочет остаться в "Аль-Насре" до конца карьеры.

Предполагается, что в скором времени португалец встретится с руководителями саудовского клуба для обсуждения планов на будущее и возможного продления контракта ещё на один год. Действующий контракт Роналду с "Аль-Насром" действует до лета 2027 года.

Ранее сообщалось, что Роналду может покинуть "Аль-Наср" по окончании сезона-2026/27. Футболист якобы уже предупредил руководство клуба о таком развитии событий.

Клубная карьера

Напомним, Роналду выступает за "Аль-Наср" с января 2023 года. В текущем сезоне форвард провёл 12 матчей за саудовский клуб и забил девять голов.

На клубном уровне Роналду выступал также за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал" и туринский "Ювентус". Португалец является пятикратным победителем Лиги чемпионов.

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