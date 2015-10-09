Бокс MMA Футбол Хоккей Азиада
Теннис Lifestyle Другие
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Мировой футбол
Сегодня 13:31
 

Криштиану Роналду сообщил "Аль-Насру" об уходе: в клубе отреагировали

  Комментарии

Поделиться
Криштиану Роналду сообщил "Аль-Насру" об уходе: в клубе отреагировали Криштиану Роналду. Фото: ФК "Аль-Наср"©

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может покинуть саудовский клуб, передают Vesti.kz.

Поделиться

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может покинуть саудовский клуб, передают Vesti.kz.

Роналду собрался уйти из "Аль-Насра"

По информации 365scores.com, 41-летний форвард сообщил официальным лицам "Аль-Насра" о том, что может уйти по окончании текущего сезона.

В "Аль-Насре" же не хотят расставаться с португальцем и намерены убедить его продлить контракт.

При этом руководство клуба рассматривает возможность организации прощального матча, если договориться о продлении соглашения так и не удастся.

Клубная карьера

Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с начала 2023 года. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

На клубном уровне Роналду выступал также за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", туринский "Ювентус". Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

5 ноября Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, за которую выступал с 2003 года. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). Также в его активе 45 результативных передач.

"Манчестер Юнайтед" отреагировал на победу Роналду за "Золотой мяч" всех времён

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Англии 2026/27   •   Англия, Лондон   •   Регулярный чемпионат, мужчины
7 ноября 20:00   •   не начат
Арсенал
Арсенал
(Лондон)
- : -
Халл Сити
Халл Сити
(Кингстон-апон-Халл)
Кто победит в основное время?
Арсенал
Ничья
Халл Сити
Проголосовало 50 человек

Реклама

Живи спортом!