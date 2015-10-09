Криштиану Роналду сообщил "Аль-Насру" об уходе: в клубе отреагировали

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду может покинуть саудовский клуб, передают Vesti.kz.

Роналду собрался уйти из "Аль-Насра"

По информации 365scores.com, 41-летний форвард сообщил официальным лицам "Аль-Насра" о том, что может уйти по окончании текущего сезона.

В "Аль-Насре" же не хотят расставаться с португальцем и намерены убедить его продлить контракт.

При этом руководство клуба рассматривает возможность организации прощального матча, если договориться о продлении соглашения так и не удастся.

Клубная карьера

Криштиану Роналду выступает за "Аль-Наср" с начала 2023 года. Его контракт с саудовским клубом рассчитан до 2027 года.

На клубном уровне Роналду выступал также за "Спортинг", "Манчестер Юнайтед", мадридский "Реал", туринский "Ювентус". Португалец является пятикратным обладателем "Золотого мяча" и пятикратным победителем Лиги чемпионов.

Роналду завершил карьеру в сборной Португалии

5 ноября Роналду объявил о завершении карьеры в сборной Португалии, за которую выступал с 2003 года. В составе национальной команды он выиграл чемпионат Европы (в 2016 году) и Лигу наций (в 2019 и 2025 годах).

Роналду - рекордсмен сборной Португалии по количеству матчей (234) и голов (146). Также в его активе 45 результативных передач.

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