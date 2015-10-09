Мадридский "Реал" объявил о подписании нового контракта с полузащитником сборной Франции Орельеном Тчуамени до 30 июня 2032 года, сообщают Vesti.kz.

"Реал" продлил контракт с Тчуамени

Прежнее соглашение 26-летнего футболиста было рассчитано до 2028 года. Новые условия сотрудничества стороны согласовали досрочно.

О заключении нового соглашения мадридцы сообщили на официальном сайте клуба.

"Реал" Мадрид и Орельен Чуамени договорились о продлении контракта с нашим игроком, который теперь связан с клубом до 30 июня 2032 года. Орельен Тчуамени перешел в "Реал" Мадрид в 2022 году. За пять сезонов в составе нашей команды он провел 205 матчей и завоевал 8 титулов: 1 Лигу чемпионов, 2 Клубных чемпионата мира, 2 Суперкубка Европы, 1 чемпионат Испании, 1 Кубок Испании и 1 Суперкубок Испании. Он является игроком сборной Франции, за которую провёл 50 матчей и выиграл Лигу наций 1 раз в 2021 году", - говорится в заявлении пресс-службы "Реала".

✍️🤍👏 https://t.co/niHOmd8rwx — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 19, 2026

Тчуамени выступает за мадридцев с 2022 года

Французский полузащитник перешёл в "Реал" из "Монако" летом 2022 года. По имеющейся информации, сумма трансфера составила 80 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Тчуамени провёл 10 матчей за 36-кратных чемпионов Испании во всех турнирах и записал на свой счёт одну результативную передачу.

Отметим, накануне "Реал" также объявил о продлении контракта с полузащитником сборной Турции Ардой Гюлером.

Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!