Оформив новое соглашение с Ардой Гюлером до 2032 года, руководство "Реала" переключилось на продление договора с Джудом Беллингемом, передают Vesti.kz.

Мадридский клуб намерен удержать 23-летнего англичанина до 30 июня 2031 года, а сам игрок уже отказал трём другим претендентам ("Челси", "Ливерпулю" и "Манчестер Сити").

Новые цифры в зарплатной ведомости

Сейчас Беллингем зарабатывает около 400 577 евро в неделю (20,83 миллиона евро в год). Как сообщает Fichajes.net со ссылкой на AS, новый контракт увеличит его оклад примерно на 44 процента - до 575 000 евро в неделю (порядка 29,9 миллиона евро за сезон). С такими выплатами хавбек вплотную приблизится к лидерам клуба по доходам - Винисиусу Жуниору и Килиану Мбаппе, которые получают около 600 962 евро в неделю (31,25 миллиона за сезон).

Позиция на поле при Моуринью

Клуб во главе с Флорентино Пересом готовит финальные документы, опираясь на статус игрока в команде. В текущем сезоне при Жозе Моуринью Беллингем снова действует ближе к атаке на позиции "десятки" в схеме 4-2-3-1 и реже отходит назад. На его счету уже пять забитых мячей и четыре голевые передачи в 16 матчах. Прежний договор англичанина, перешедшего из "Боруссии" в 2023 году за 127 миллионов евро, действовал до 2029 года, а новое соглашение свяжет его с Мадридом до 28 лет.

Ранее стало известно, что "Реал", являющийся 36-кратным чемпионом страны, начал работу над возвращением воспитанника за 80 миллионов, подробности - тут.

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