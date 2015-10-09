Английский "Ливерпуль" проявляет предметный интерес к нападающему итальянской "Монцы" Гуштаву Вареле, передают Vesti.kz.

По информации итальянских СМИ, мерсисайдский клуб каждую неделю отправляет своих скаутов следить за выступлениями футболиста, возглавляющего гонку бомбардиров чемпионата Италии.

Серьезная конкуренция и особые права "Бенфики"

Помимо "Ливерпуля", за ситуацией вокруг форварда следят и другие клубы АПЛ - информацию по нему запрашивали "Тоттенхэм", "Брентфорд" и "Сандерленд". В самой Италии на игрока претендуют "Ювентус" и "Наполи", который уже навёл справки о возможном трансфере.

Главным препятствием для покупателей может стать позиция "Бенфики". Португальский клуб сохранил за собой 20 процентов от суммы следующей перепродажи Варелы и обладает приоритетным правом повторить любое предложение по игроку. Например, при оффере в 40 миллионов евро лиссабонцы смогут вернуть форварда к себе, заплатив "Монце" 32 миллиона с учётом своей доли.

Варела перешёл в "Монцу" из "Бенфики" минувшим летом за 2,5 миллиона евро. В текущем сезоне он забил 11 голов в 11 матчах и отдал одну голевую передачу. В девяти случаях он забил в матчах Серии А.

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