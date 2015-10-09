Мадридский "Реал" объявил о продлении соглашения с полузащитником сборной Турции Ардой Гюлером. Новый контракт 21-летнего футболиста рассчитан до 30 июня 2032 года, сообщают Vesti.kz.

"Реал" продлил контракт с Гюлером

О заключении нового соглашения мадридский клуб сообщил на официальном сайте. В заявлении также напомнили о достижениях молодого хавбека за время выступлений в составе "сливочных".

"Арда Гюлер перешёл в "Реал" в июле 2023 года, когда ему было 18 лет. За четыре сезона, выступая за наш клуб, он провёл 126 матчей и завоевал пять трофеев: одну Лигу чемпионов, один клубный чемпионат мира, один Суперкубок Европы, один чемпионат Испании и один Суперкубок Испании. Он выступает за сборную Турции, за которую на данный момент провёл 38 матчей. В сентябре прошлого года он получил награду как лучший молодой игрок Лиги чемпионов сезона-2025/2026", — говорится в сообщении клуба.

✍️🤍🤝 @10ardaguler https://t.co/mrD6YLcIIs — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026

Статистика Гюлера в текущем сезоне

Напомним, что Гюлер перешёл в стан 36-кратного чемпиона Испании из "Фенербахче" летом 2023 года за 30 миллионов евро.

В нынешнем сезоне турецкий полузащитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал семь результативных передач.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста оценивается в 100 миллионов евро.

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