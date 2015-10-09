Лондонский "Арсенал" достиг договорённости о продлении контракта с нидерландским защитником Юрриеном Тимбером. Новое соглашение будет действовать до июня 2031 года, передают Vesti.kz.

Тимбер останется в "Арсенале" до 2031 года

По информации инсайдера Фабрицио Романо, стороны уже согласовали все условия нового контракта. Ожидается, что в ближайшее время лондонский клуб официально объявит о продлении сотрудничества с 25-летним футболистом.

Тимбер присоединился к "канонирам" летом 2023 года после перехода из амстердамского "Аякса". За трансфер нидерландца английский клуб заплатил 40 миллионов евро.

Юрриен Тимбер Фото: Depositphotos/[email protected]

Статистика Тимбера в текущем сезоне

В нынешней кампании защитник провёл 10 матчей за "Арсенал" во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.

По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста сборной Нидерландов оценивается в 70 миллионов евро.

Ранее "Арсенал" договорился о контракте со звёздным игроком за 120 миллионов.

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