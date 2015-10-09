"Арсенал" договорился о контракте со звёздным игроком за 120 миллионов

Лондонский "Арсенал" близок к продлению контракта с полузащитником сборной Англии Декланом Райсом, передают Vesti.kz.

Райс согласовал новый договор с "Арсеналом"

По информации инсайдера Фабрицио Романо, переговоры между клубом и 27-летним футболистом находятся на завершающей стадии. Ожидается, что в ближайшее время "канониры" официально объявят о подписании нового контракта с одним из ключевых игроков команды.

Нынешнее соглашение Райса с лондонцами рассчитано до 30 июня 2028 года и предусматривает опцию продления ещё на один сезон.

Статистика Райса в текущем сезоне

Деклан Райс. Фото: Depositphotos/[email protected]

В нынешнем сезоне Райс провёл 15 матчей во всех турнирах, суммарно отыграв 1232 минуты. По этому показателю он входит в число лидеров лондонской команды.

Авторитетный портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость полузащитника в 120 миллионов евро.

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