Голкипер сборной Германии Марк-Андре тер Штеген, выступающий за амстердамский "Аякс" на правах аренды, неожиданно посетил тренировочную базу "Барселоны", передают Vesti.kz.

Тер Штеген появился на базе "Барселоны"

Об этом сообщает The Touchline. Ранее в СМИ появлялась информация о желании 33-летнего вратаря вернуться в каталонский клуб, однако главный тренер команды Ханс-Дитер Флик не поддерживает такой вариант. При этом у тер Штегена по-прежнему действует контракт с "Барселоной" — соглашение рассчитано до лета 2028 года.

Немец перебрался в каталонскую команду в 2014 году из мёнхенгладбахской "Боруссии". Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

🚨 𝗡𝗘𝗪: Marc-André ter Stegen paid a surprise visit to Barcelona’s training ground! 💙❤️ https://t.co/hZy4MOt6du — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 18, 2026

Достижения тер Штегена в "Барселоне"

За 11 лет в составе каталонцев тер Штеген стал одной из ключевых фигур команды, а впоследствии получил капитанскую повязку. Вместе с "Барселоной" он оформил требл в сезоне-2014/15 и остаётся последним действующим футболистом из состава того периода.

За время выступлений за каталонский клуб немец шесть раз выигрывал чемпионат Испании, шесть раз — Кубок страны, четыре раза — Суперкубок Испании, а также завоевал Лигу чемпионов.

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