Мадридский "Реал" близок к подписанию контракта с 16-летним нападающим английского "Манчестер Юнайтед" Джей-Джеем Габриэлем, передают Vesti.kz.

Габриэль прошёл обследование в Мадриде

Как сообщает AS, 18 ноября юный англичанин посетил тренировочную базу "Реала" в Вальдебебасе, где прошёл медицинское обследование и ознакомился с инфраструктурой клуба. Последние несколько дней футболист находится в Испании и занимается индивидуально.

Ожидается, что в ближайшее время Габриэль присоединится к академии мадридцев. На первом этапе он будет тренироваться с юношеской командой, а после открытия зимнего трансферного окна в январе сможет выступать за "Кастилью".

🚨 JJ Gabriel has visited Real Madrid training ground and facilities today together with his family and camp. The move is set to be completed in the upcoming days, decision made. ⚪️🔜 https://t.co/iFxWKUSqZY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 18, 2026

Сколько "Реал" заплатит за переход Джей-Джея Габриэля

За переход молодого форварда мадридский клуб выплатит "Манчестер Юнайтед" около 360 тысяч евро — примерно 175 миллионов тенге. Эта сумма предусмотрена регламентом ФИФА в качестве компенсации за подготовку футболиста.

Винисиус нашёл новый клуб на следующий сезон

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!