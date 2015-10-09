Английский "Манчестер Сити" принял решение по возможному трансферу защитника сборной Хорватии Йошко Гвардиола в каталонскую "Барселону", передают Vesti.kz.

"Манчестер Сити" не хочет отпускать Гвардиола

По информации AS, каталонский клуб интересовался 24-летним футболистом ещё минувшим летом, однако руководство английской команды не захотело продавать одного из ключевых игроков.

"Барселона" по-прежнему рассматривает Гвардиола в качестве потенциального новичка. Хорват способен закрыть сразу две позиции — центрального защитника и левого защитника. Однако переход уже в январе будет крайне сложным из-за позиции "Манчестер Сити" и финансовых ограничений каталонцев.

Йошко Гвардиол Фото: Depositphotos/[email protected]

Гвардиол связан контрактом с "Манчестер Сити" до 2031 года

Хорватский защитник выступает за английский клуб с 2023 года, когда перебрался из немецкого "РБ Лейпциг". Его действующее соглашение рассчитано до лета 2031 года.

В текущем сезоне футболист провёл 14 матчей за "горожан" во всех турнирах, забил один гол и отличился тремя результативные передачи.

Напомним, в составе "Манчестер Сити" также играет защитник сборной Узбекистана Абдукодир Хусанов, который является конкурентом Гвардиола за место в составе Энцо Марески.

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