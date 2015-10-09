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"Барселона" определилась с главной трансферной целью

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"Барселона" определилась с главной трансферной целью ФК "Барселона" 2026/27. Фото: ©Depositphotos/mrogowski_photography

Каталонская "Барселона" намерена усилить линию обороны защитником английского "Манчестер Сити" и сборной Хорватии Йошко Гвардиолом, которого считает приоритетным кандидатом на эту позицию, передают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" намерена усилить линию обороны защитником английского "Манчестер Сити" и сборной Хорватии Йошко Гвардиолом, которого считает приоритетным кандидатом на эту позицию, передают Vesti.kz.

Гвардиол стал главной целью "Барселоны"

По информации El Nacional, каталонский клуб внимательно следит за ситуацией вокруг 24-летнего хорвата. Его переход может стать возможным, если "Манчестер Сити" столкнётся с серьёзными санкциями из-за финансовых нарушений. При этом зимой трансфер Гвардиола исключён — речь может идти о переходе в более поздний период.

Однако конкуренция за защитника обещает быть высокой. Помимо "Барселоны", интерес к футболисту проявляют ПСЖ, "Ливерпуль", "Бавария", "Челси" и саудовский "Аль-Наср".

Статистика Гвардиола в сезоне

Йошко Гвардиол в составе Йошко Гвардиол Фото: Depositphotos/[email protected]

В нынешнем сезоне хорватский защитник провёл 14 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал три результативные передачи.

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Турнирная таблица "Чемпионат Испании 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Барселона 12 11 0 1 48-13 33
2 Реал М 12 10 0 2 31-10 30
3 Атлетико М 12 9 1 2 23-10 28
4 Бетис 12 8 2 2 20-15 26
5 Реал Сосьедад 12 7 1 4 21-20 22
6 Севилья 12 5 3 4 17-19 18
7 Атлетик 11 4 4 3 15-11 16
8 Депортиво 12 3 6 3 15-14 15
9 Вильярреал 12 4 3 5 17-15 15
10 Расинг 12 4 2 6 17-30 14
11 Сельта 12 2 7 3 10-10 13
12 Алавес 12 3 4 5 15-17 13
13 Райо Вальекано 11 3 3 5 15-21 12
14 Осасуна 12 3 3 6 12-23 12
15 Эспаньол 12 3 3 6 13-14 12
16 Хетафе 12 3 3 6 8-18 12
17 Леванте 12 2 5 5 16-21 11
18 Эльче 12 2 4 6 14-20 10
19 Валенсия 12 2 3 7 8-20 9
20 Малага 12 0 5 7 9-23 5

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