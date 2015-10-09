Сборная Аргентины стала главной мишенью критики в социальных сетях во время ЧМ-2026, сообщают Vesti.kz.

Ни одна другая национальная команда не получила столько негативных отзывов в интернете. Об этом сообщает The Touchline со ссылкой на результаты исследования, в рамках которого специалисты изучили более 17,1 миллиона публикаций на различных социальных платформах.

🚨 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: Argentina received more online hate than ANY OTHER national team during the 2026 World Cup. 🇦🇷😳 The study looked at over 17.1 MILLION posts and comments on X, Instagram, Facebook and TikTok. • Much of the hate aimed at Argentina involved claims that referees helped them, or attacks on their nationality. — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) November 17, 2026

Основными поводами для нападок на аргентинцев стали обвинения в судейском покровительстве и оскорбительные высказывания, связанные с национальностью игроков команды.

На самом турнире сборная Аргентины добралась до финала, где уступила Испании со счётом 0:1. Испанцы при этом владели подавляющим преимуществом и завоевали чемпионский титул.

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