"Барселона" планирует усилить линию обороны во время зимнего трансферного окна и ищет опытного левоногого центрального защитника, который сможет стать дополнительным вариантом для Ханса-Дитера Флика, передают Vesti.kz.

Травма Кубарси ускорила поиски защитника

Как сообщает ARA, потребность в укреплении обороны стала ещё актуальнее после повреждения Пау Кубарси. Испанский футболист получил травму подвздошно-поясничной мышцы во время выступлений за национальную команду, поэтому его участие в воскресном матче против "Вильярреала" оказалось под вопросом.

При этом финансовые ограничения не позволяют каталонцам рассчитывать на дорогостоящие трансферы. Поэтому клуб рассматривает относительно доступные варианты, которые помогут усилить состав на вторую половину сезона.

Трансфер может зависеть от будущего Бальде

Одним из факторов, влияющих на планы "Барселоны", может стать возможный уход Алехандро Бальде. По имеющейся информации, интерес к защитнику проявляют "Рома" и "Ювентус". Его продажа могла бы повлиять на трансферную стратегию каталонского клуба.

После 12 туров Ла Лиги "Барселона" под руководством Ханса-Дитера Флика занимает первое место в турнирной таблице, набрав 33 очка.

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