"Лидс" готовит новый контракт для Ао Танаки на фоне интереса топ-клубов Европы, передают Vesti.kz.
По информации инсайдера Экрема Конура, "Челси" внимательно следит за японским полузащитником в текущем сезоне, а "Ливерпуль" также держит игрока на карандаше.
Другие клубы АПЛ - "Манчестер Юнайтед" и "Тоттенхэм" - отслеживали хавбека минувшим летом. "Монако", по имеющейся информации, также впечатлён его выступлениями.
Яркая игра Танаки за "Лидс" привлекает всё больше внимания европейских команд. В связи с этим английский клуб готовится начать переговоры о продлении контракта с полузащитником.
Танака защищает цвета "Лидса" с 2024 года, когда перешёл из немецкой "Фортуны" за четыре миллиона евро. В нынешнем сезоне он провёл 11 матчей во всех клубных турнирах и отдал две голевые передачи.
🚨 #Leeds Chelsea have been closely monitoring Ao Tanaka this season, while Liverpool are also keeping a close eye on the Japanese midfielder. 📋 Manchester United and Tottenham followed the player during the summer, and Monaco are understood to be among the clubs impressed by his performances. ⭐ Tanaka's displays for Leeds United have attracted growing attention from clubs across Europe. ✍️ As a result, Leeds are preparing to open talks over a new contract as interest in the midfielder continues to rise.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) November 19, 2026
В его карьере также был японский клуб "Кавасаки Фронтале". С 2019 года футболист вызывается в сборную своей страны. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 15 миллионов евро.
Напомним, летом "Челси" пополнил 18-летний Дастан Сатпаев. Нападающий сборной Казахстана был отдан в аренду в "Бёрнли" до конца сезона.
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