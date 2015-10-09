Сегодня, 25 ноября, астанинский "Барыс" сыграет с череповецкой "Северсталью" в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги, передают Vesti.kz.

Матч пройдёт в Астане и начнётся в 19:00 по местному времени. Игру в прямом эфире покажет телеканал Qazsport.

"Барыс" подходит к этой встрече на серии из трёх поражений подряд ("Салават Юлаев" 3:5, "Авангард" 1:3 и "Динамо" Минск 1:2).

У астанчан все игроки в строю, тогда как у череповчан травмированы Николай Буренов, Егор Граф, Тимофей Давыдов, Иван Окунев, Эмиль Пьянов, Иван Ремезовский и Геннадий Чалый.

"Северсталь" с 38 очками занимает третье место в таблице Западной конференции, тогда как "Барыс" с 29 очками располагается на девятой строчке в таблице Восточной конференции.

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