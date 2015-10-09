Казахстан в третий раз подряд стал чемпионом Азии по хоккею

Сборная Казахстана в третий раз подряд завоевала золотые медали чемпионата Азии по хоккею, завершив турнир 2027 года в Южной Корее без поражений и набрав восемь очков, сообщают Vesti.kz.

Казахстан выиграл все три матча на турнире

Национальная команда одержала три победы в трёх встречах. В стартовом туре казахстанцы обыграли Японию со счётом 3:2, затем разгромили Китай (5:0), а в заключительном матче оказались сильнее хозяев турнира — сборной Южной Кореи. Победитель определился в серии буллитов, где Казахстан добился успеха со счётом 1:0.

Набрав восемь очков, казахстанская сборная заняла первое место в итоговой таблице. Серебряные медали достались Японии (шесть очков), бронзовые — Южной Корее (четыре). Китай завершил соревнования без набранных баллов.

Казахстан выиграл все три чемпионата Азии под эгидой IIHF

Отметим, что национальная команда Казахстана стала победителем всех трёх мужских чемпионатов Азии, проведённых под эгидой Международной федерации хоккея (IIHF).

Впервые казахстанские хоккеисты завоевали трофей в 2024 году на домашнем турнире в Алматы. В 2025-м они защитили титул в Пекине, а теперь оформили чемпионский хет-трик в южнокорейском Чонджу.

Таким образом, Казахстан остаётся единственным победителем мужского чемпионата Азии за всю историю турнира IIHF.

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