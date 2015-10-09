Казахстан одержал вторую победу на чемпионате Азии по хоккею

Сборная Казахстана по хоккею добилась успеха во втором матче на чемпионате Азии в Чонджу (Южная Корея). На сей раз была обыграна команда Китая, передаёт корреспондент Vesti.kz.

Матч завершился со счётом ... в пользу подопечных Талгата Жайлауова. Первый период получился безголевым, но в оставшихся двух казахстагцы забросили пять шайб.

На 31-й минуте отличился Самат Данияр. Спустя три минуты он оформил второе взятие ворот.

В третьем периоде казахстанцы отличились ещё трижды. Шаайбы на счету Артура Гатиятова (41-я минута), Аскара Юлбарисова (48) и Кирилла Никитина (53).

Таким образом после двух туров сборная Казахстана единолично занимает первую строчку, одержав две победы - над Японией (3:2) и Китаем (). У Японии и Южной Кореи по одной победе, а у Китая положительных результатов пока нет.

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