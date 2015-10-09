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Гол в меньшинстве и нервная концовка: Казахстан провёл последний матч в Минске

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Гол в меньшинстве и нервная концовка: Казахстан провёл последний матч в Минске ©icehockey.kz

Юношеская сборная Казахстана завершила выступление на Кубке Президентского Клуба матчем против сверстников из Беларуси, сообщают Vesti.kz.

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Юношеская сборная Казахстана завершила выступление на Кубке Президентского Клуба матчем против сверстников из Беларуси, сообщают Vesti.kz.

Судьба встречи решилась в серии послематчевых буллитов, где удачливее оказались соперники - в серии буллитов - 3:2 в пользу белорусской команды.

Казахстанцы активно начали встречу и сумели открыть счет уже в первом периоде. Тарлан Абдуллин воспользовался возможностью в меньшинстве и вывел нашу сборную вперед перед первым перерывом.

Во второй двадцатиминутке белорусским хоккеистам удалось отличиться дважды. Однако юные казахстанцы не позволили сопернику удержать преимущество и восстановили равновесие, переведя игру в овертайм.

Дополнительное время победителя не выявило. В серии буллитов точнее оказались хоккеисты сборной Беларуси U17, которые и забрали победу в заключительном матче турнира.

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