"Арсенал" победил и на шесть очков оторвался от "Манчестер Сити" в АПЛ

Лондонский "Арсенал" обыграл "Халл Сити" в матче десятого тура АПЛ и укрепил лидерство в турнирной таблице, сообщают Vesti.kz.

Победный гол "Арсенала" забил на 72-й минуте полузащитник Мартин Эдегор, который поразил ворота соперника и принес своей команде три очка.

После этой победы лондонцы довели свой актив до 27 очков и сохранили лидерство в АПЛ. Отрыв от идущего вторым "Манчестер Сити", у которого есть матч в запасе, составляет шесть баллов. "Халл Сити" с 11 очками занимает 13-е место.

"Горожане" в данный момент проводят выездную игру против "Ноттингем Форрест".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!