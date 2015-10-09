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Ямаля сравнили с Месси и предрекли семь "Золотых мячей"

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Ямаля сравнили с Месси и предрекли семь "Золотых мячей" ©Depositphotos.com/[email protected]

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, который в прошлом сезоне выступал за "Барселону" на правах аренды, высоко оценил талант 19-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

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Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рашфорд, который в прошлом сезоне выступал за "Барселону" на правах аренды, высоко оценил талант 19-летнего вингера каталонцев Ламина Ямаля, сообщают Vesti.kz.

Англичанин не только выделил молодого футболиста среди всех партнёров, с которыми ему доводилось играть, но и сравнил его потенциал с Лионелем Месси.

Рашфорд признался, что ещё перед уходом из "Барселоны" лично поговорил с Ямалем и рассказал ему, насколько впечатлён его футбольными способностями.

"Перед тем как покинуть „Барселону“, я лично сказал Ламину Ямалю: за свою карьеру я играл бок о бок со многими очень, очень одарёнными футболистами, но он стоит на голову выше абсолютно каждого из них.

Я никогда в жизни не видел игрока в таком возрасте со столь огромным природным талантом. За все эти долгие годы он ближе всех подобрался к уровню Лионеля Месси. Я бесконечно верю в этого парня. Если со временем он выиграет семь "Золотых мячей", меня это совершенно не удивит. Он уже попадал в призовую тройку голосования — и в каком возрасте? В 19 лет?" - приводит слова Рашфорда Mundo Deportivo.

Напомним, в этом году Ямаль занял третье место в голосовании за "Золотой мяч". Победителем стал английский форвард "Баварии" Харри Кейн. Месси является восьмикратным обладателем этой награды, что делает его рекордсменом по количеству приза.

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