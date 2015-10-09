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Казахстан вырвал победу в первом матче чемпионата Азии по хоккею

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Казахстан вырвал победу в первом матче чемпионата Азии по хоккею ©icehockey.kz

Сборная Казахстана по хоккею выиграла первый матч на чемпионате Азии, который стартовал в Южной Корее, сообщают Vesti.kz.

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Сборная Казахстана по хоккею выиграла первый матч на чемпионате Азии, который стартовал в Южной Корее, сообщают Vesti.kz.

В стартовом матче подопечные Талгата Жайлауова встречалась с командой Японии.

Уже на четвёртой минуте Юта Танейчи вывел японцев вперёд. Впрочем, спустя минуту Максим Мухаметов сравнял результат.

Во втором периоде на 28-й минуте Александр Мигунов забросил вторую шайбу в ворот японцев. Соперники казахстанцев на 34-й минуте сумели сделать счёт 2:2. Отличился Шунта Кимура.

Победу Казахстану в третьем периоде на 51-й минуте принёс Кирилл Никитин.

Сегодня, 5 ноября матч проведут другие участники континентального первенства Южная Корея и Китай.

Во второй встрече сборная Казахстана сыграет с Китаем. Игра состоится 7 ноября. На следующий день подопечные Жайлауова проведут игру с южнокорейцами.

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Чемпионат Азии 2026/27   •   Южная Корея, Чонджу   •   Круговой турнир, мужчины
7 ноября 13:30   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Китай
Китай
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Китай
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