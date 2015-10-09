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Сборные (хоккей)
Сегодня 12:45
 

Перестрелку с 8 шайбами выдали соперники Казахстана на ЧА по хоккею

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Перестрелку с 8 шайбами выдали соперники Казахстана на ЧА по хоккею Сборная Японии по хоккею. Фото: Depositphotos/actionsports©

Сборная Японии одержала первую победу на чемпионате Азии по хоккею в Чонджу (Южная Корея). Они нанесли поражение местной команде Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сборная Японии одержала первую победу на чемпионате Азии по хоккею в Чонджу (Южная Корея). Они нанесли поражение местной команде Южной Кореи, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Встреча закончилось победой японцев со счётом 5:3. Причём первый период был безрезультативным, а по ходу второго отрезка японцы вели 4:0.

Таким образом Япония одержала первую победу на турнире. В четверг они проиграли Казахстану (2:3).

А вот Южная Корея впервые проиграла на домашнем чемпионате Азии - до этого они нанесли поражение Китаю (3:1).

Сегодня свой второй матч на турнире проведёт и сборная Казахстана:

Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

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Чемпионат Азии 2026/27   •   Южная Корея, Чонджу   •   Круговой турнир, мужчины
Сегодня 13:30   •   идёт
Казахстан
Казахстан
0:0
Китай
Китай
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Китай
Проголосовало 127 человек

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