Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

Сегодня, 7 ноября, в Чонджу (Южная Корея) состоится второй матч сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею-2027. Соперником подопечных Талгата Жайлауова станет команда Китая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между сборными Казахстана и Китая начнётся в 13:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.

Отметим, что в первом туре сборная Казахстана одержала победу над командой Японии (3:2), а Китай проиграл Южной Корее (1:3).

Заключительный матч на континентальном первенстве команда Казахстана проведёт завтра, 8 ноября, против хозяев площадка Южной Кореи.

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