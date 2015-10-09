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Сборные (хоккей)
Сегодня 07:30
 

Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею

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Прямая трансляция второго матча сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею Хоккеисты сборной Казахстана. Фото: Icehockey.kz©

Сегодня, 7 ноября, в Чонджу (Южная Корея) состоится второй матч сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею-2027. Соперником подопечных Талгата Жайлауова станет команда Китая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 7 ноября, в Чонджу (Южная Корея) состоится второй матч сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею-2027. Соперником подопечных Талгата Жайлауова станет команда Китая, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч между сборными Казахстана и Китая начнётся в 13:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире его покажет телеканал Qazsport.


Отметим, что в первом туре сборная Казахстана одержала победу над командой Японии (3:2), а Китай проиграл Южной Корее (1:3).

Заключительный матч на континентальном первенстве команда Казахстана проведёт завтра, 8 ноября, против хозяев площадка Южной Кореи.

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Чемпионат Азии 2026/27   •   Южная Корея, Чонджу   •   Круговой турнир, мужчины
Сегодня 13:30   •   не начат
Казахстан
Казахстан
- : -
Китай
Китай
Кто победит в основное время?
Казахстан
Ничья
Китай
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