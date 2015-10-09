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Прямая трансляция первого матча "Ахмата" Самородова и Кенжебека при новом тренере

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Прямая трансляция первого матча "Ахмата" Самородова и Кенжебека при новом тренере Максим Самородов на тренировке. Фото: ФК "Ахмат"©

Сегодня, 7 ноября, в российской премьер-лиге (РПЛ) пройдёт матч между грозненским "Ахматом" и московской "Родиной". Встреча состоится в рамках 14-го тура чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Сегодня, 7 ноября, в российской премьер-лиге (РПЛ) пройдёт матч между грозненским "Ахматом" и московской "Родиной". Встреча состоится в рамках 14-го тура чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдёт на "Ахмат-Арене" в Грозном и начнётся в 18:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Q Sport.


Это будет первая игра "Ахмата" после ухода с поста главного тренера Станислава Черчесова и назначения Ролана Гусева.

В этой игре могут принять участие казахстанские футболисты хозяев Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

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Турнирная таблица "Чемпионат России 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 13 10 0 3 30-13 30
2 Динамо М 13 9 1 3 21-12 28
3 ЦСКА М 13 7 5 1 21-12 26
4 Спартак М 13 8 2 3 25-10 26
5 Краснодар 13 6 5 2 21-16 23
6 Рубин 14 4 6 4 14-18 18
7 Ростов 13 5 3 5 16-17 18
8 Балтика 13 4 5 4 17-14 17
9 Оренбург 13 3 8 2 14-12 17
10 Крылья Советов 13 3 6 4 17-20 15
11 Динамо Мх 13 4 1 8 16-26 13
12 Акрон Тл 13 2 6 5 16-23 12
13 Родина Мс 13 3 3 7 15-28 12
14 Ахмат 13 2 5 6 15-19 11
15 Локомотив М 14 2 5 7 16-21 11
16 Факел 13 1 3 9 8-21 6

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Чемпионат России 2026/27   •   Россия, Чеченская Республика, Грозный   •   Регулярный чемпионат, мужчины
Сегодня 18:30   •   не начат
Ахмат
Ахмат
(Грозный)
- : -
Родина Мс
Родина Мс
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