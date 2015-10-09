Прямая трансляция первого матча "Ахмата" Самородова и Кенжебека при новом тренере

Сегодня, 7 ноября, в российской премьер-лиге (РПЛ) пройдёт матч между грозненским "Ахматом" и московской "Родиной". Встреча состоится в рамках 14-го тура чемпионата, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Матч пройдёт на "Ахмат-Арене" в Грозном и начнётся в 18:30 по казахстанскому времени. В прямом эфире встречу покажет телеканал Q Sport.

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В этой игре могут принять участие казахстанские футболисты хозяев Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

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